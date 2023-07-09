Таких всего два: этим знакам Зодиака карты Таро обещают дождь из денег в июле
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У этих знаков вот-вот могут исполниться все прихоти
Трудно найти человека, который не хотел бы улучшить свое финансовое положение, однако у двух знаков Зодиака это может выйти уже в июле.
Этими знаками Зодиака являются Дева и Скорпион, говорит расклад Таро от "Телеграфа" на деньги и работу на июль 2023 года.
Девам выпала Шестерка жезлов
Второе название этой карты — Владыка триумфа, и она говорит, что в этом месяце Вы можете заметно улучшить свое материальное положение. Старания и вложения окупятся, также есть вероятность, что Вам кто-то поможет или Вы что-то выиграете.
Скорпионам выпала Девятка кубков
Поздравляем, поскольку эта карта еще называется "Владыка материального счастья", — она обещает, что в июле Ваши маленькие прихоти исполнятся, счастье и благополучие будут на вашей стороне.
Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в финансовом плане до конца года по картам Таро.
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