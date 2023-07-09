Скажите комарам - до свидания: топ-3 растений, запах которых вредители не переносят

Все экологично и натурально — никакой химии

Как только температура начинает подниматься, мы уже видим нашествие насекомых, прилетающих в наш дом. Назойливые мухи и комары не дают прохода, портят наши продукты, а их ночное жужжание не дает выспаться ночью. К счастью, есть простые и натуральные решения этой проблемы.

Все, что вам нужно сделать это посадить в своем доме или на своем участке несколько ароматных растений, пишет портал santeplus. Ароматы, которые они издают, будут действовать как мощные репелленты против этих насекомых.

Как избавиться от комаров без химии

Лаванда — запах этого растения, такой приятный и расслабляющий, комары просто ненавидят.

Лимон и гвоздика — разложите дольки лимона, украшенные гвоздикой, в разных местах дома (даже возле окон) и вы увидите, что комары больше не будут приближаться к окрестностям. Они не выносят этого тонкого острого аромата.

— разложите дольки лимона, украшенные гвоздикой, в разных местах дома (даже возле окон) и вы увидите, что комары больше не будут приближаться к окрестностям. Они не выносят этого тонкого острого аромата. Корица — положите несколько веточек вокруг свечи или смешайте порошок с водой, чтобы распылить этот раствор в спрее. Его бодрящий аромат защитит вас от всех нежелательных гостей в виде комаров.

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