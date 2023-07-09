Скажите комарам - до свидания: топ-3 растений, запах которых вредители не переносят
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Все экологично и натурально — никакой химии
Как только температура начинает подниматься, мы уже видим нашествие насекомых, прилетающих в наш дом. Назойливые мухи и комары не дают прохода, портят наши продукты, а их ночное жужжание не дает выспаться ночью. К счастью, есть простые и натуральные решения этой проблемы.
Все, что вам нужно сделать это посадить в своем доме или на своем участке несколько ароматных растений, пишет портал santeplus. Ароматы, которые они издают, будут действовать как мощные репелленты против этих насекомых.
Как избавиться от комаров без химии
- Лаванда — запах этого растения, такой приятный и расслабляющий, комары просто ненавидят.
- Лимон и гвоздика — разложите дольки лимона, украшенные гвоздикой, в разных местах дома (даже возле окон) и вы увидите, что комары больше не будут приближаться к окрестностям. Они не выносят этого тонкого острого аромата.
- Корица — положите несколько веточек вокруг свечи или смешайте порошок с водой, чтобы распылить этот раствор в спрее. Его бодрящий аромат защитит вас от всех нежелательных гостей в виде комаров.
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