Чем удобрить огурцы, чтобы они лучше плодоносили: "черная подкормка" из четырех ингредиентов

Если подкормить огурцы особым раствором, урожай не заставит себя ждать

При выращивании огурцов важно уделить внимание не только качественному поливу, а и вносить полезные удобрения. Так называемую черную подкормку, которая в разы повышает урожайность огурцов, легко приготовить своими руками.

Чтобы огурцы давали больше плодов, удобряйте их самодельным средством из четырех ингредиентов – золы, дрожжей, активированного угля и воды. Об этом передает ukr.media.

Черная подкормка из подручных продуктов заменит дорогие магазинные средства и агрессивные химикаты для удобрения огурцов. Самодельная альтернатива укрепит иммунитет культуры, благодаря чему растения будут более стойкими к инфекциям и вредителям. Так вы точно сможете получить роскошный урожай огурцов.

Как приготовить черное удобрение для огурцов? Смешайте 1 ст. ложку золы с пакетиком дрожжей, затем добавьте 4 таблетки активированного угля и залейте ингредиенты 2 л воды. После этого перебейте массу в блендере, процедите и увеличьте объем до 3 л.

Как поливать огурцы самодельным раствором? Один стакан полученного удобрения разбавьте 5 л воды. Поливайте жидкой подкормкой грядки. Одному кусту огурцов достаточно одного стакана черного удобрения. Подкормку следует вносить один раз в 25-30 дней.

Ранее "Телеграф" рассказывал о другой полезной подкормке для огурцов. По словам опытных дачников, это удобрение увеличивает урожайность в два раза.