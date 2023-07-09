Чем посыпать почву на участке, чтобы отпугнуть муравьев: ловкий трюк

Чтобы справиться с муравьями в саду или на огороде, необязательно травить их ядовитыми химикатами

Борьба с вредителями – одна из главных задач дачников. Урожаю может прийти конец, если всевозможные насекомые, включая муравьев, поселятся в саду или на огороде. Однако самодельное средство решит проблему.

Чтобы отпугнуть муравьев от дачного участка, посыпьте землю особой смесью. О ловком трюке рассказывает Express.

Пищевая сода — экологически чистый ингредиент, который можно использовать для борьбы с вредителями. Как оказалось, это эффективный и простой способ избавиться от муравьев в саду или на огороде.

Муравьи вряд ли съедят разрыхлитель сам по себе, поэтому дачникам следует приготовить смесь из равных частей сахарной пудры и пищевой соды. Сладкий компонент привлечет муравьев к "отраве".

Как избавиться от муравьев на дачном участке с помощью пищевой соды? Посыпьте сахарно-содовую смесь в местах, где вы заметили нашествия муравьев. Также можно нанести средство на края горшков с любыми садовыми растениями.

Добавим, муравьи часто приходят на участки, где есть тля. Поэтому дачникам стоит позаботиться и об этом, к тому же избавиться от тли поможет один действенный метод.