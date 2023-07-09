Держитесь от них подальше: какие знаки Зодиака являются "энергетическими вампирами"

После общения с этими знаками вы будете чувствовать себя "выжатым лимоном"

Есть знаки Зодиака, которые обладают мощной энергетикой, а есть те, кто ее просто "высасывает". Таких людей часто называют "энергетическими вампирами", потому что им с легкостью после общения с человеком удается забрать у него хорошее настроение и силы.

Астрологи в материале E-w-e рассказали, от каких представителей зодиакального круга следует держаться подальше, если не хотите остаться в угнетенном состоянии.

Какие знаки Зодиака являются "энергетическими вампирами"

Телец

Люди, рожденные под этим знаком, могут быть весьма вспыльчивыми и наброситься на человека, если у них что-то идет не по плану. Тельцы часто могут обвинять другого человека в своих неудачах, а их "жертвы" в таких случаях начинают верить, что действительно виноваты. Этот знак умеет перекрутить ситуацию в свою сторону и "подпитываться" эмоциями своих собеседников.

Стрелец

Представители этого знака Зодиака также часто становятся "энергетическими вампирами", они могут вывести человека на конфликт, "высосать" из него энергию, а потом уйти по своим делам, как ни в чем не бывало. А вот собеседник будет чувствовать себя "выжатым лимоном".

Рак

Этот знак также любит потрепать нервы окружающим из-за резких перепадов настроения и истерик на пустом месте. Раки весьма эмоциональны и чувствительны, они не стыдятся разводить сантименты, не догадываясь, что забирают энергию у других. Этот знак может быть хорошим другом, но будьте на чеку, когда его чаша терпения переполнится. он вонзит в вас свои клыки.

"Телеграф" писал ранее, какие знаки Зодиака самые эгоистичные. С ними довольно сложно выстраивать как рабочие, так и личные отношения.