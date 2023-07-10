Защитит растения от болезней и ускорит рост: опытные дачники давно используют это аптечное средство

Янтарная кислота, как оказалась, поможет вырастить роскошный урожай садовых и огородных культур

Внесение удобрений – важная часть работ на дачном участке. Необязательно использовать химикаты и пестициды. Необходимые средства для защиты растений от инфекций найдутся в аптечке.

Чтобы ускорить рост культур на огороде и в саду, используйте один аптечный продукт – янтарную кислоту. О пользе этого продукта пишет Greenpost.

Удобрять янтарной кислотой можно широкий спектр растений, включая декоративные, комнатные, а еще плодовые деревья и кусты, овощные культуры на огороде. Ключевое действие этого препарата: помощь в формировании корней, побегов и листвы, без чего невозможно развитие зеленых насаждений. Кроме того, янтарная кислота благоприятно сказывается на иммунитете культур, защищая их от болезней и экстремальных перепадов температуры. Такая подкормка ускоряет рост, улучшает вкусовые и внешние характеристики растений, увеличивает урожайность.

Как использовать янтарную кислоту?

Для комнатных растений: смазывайте раствором листья цветков, к примеру, орхидеи, или же замочите в нем же корешки.

Для плодовых деревьев (яблони, абрикоса, вишни, персика, сливы) и ягодных кустарников (смородины, крыжовника, винограда, голубики): методы опрыскивания и полива.

Для овощей (в их числе помидоры, огурцы, капуста, петрушка, картофель): обработка рассады или семян перед посадкой, опрыскивание или полив.

Чтобы приготовить раствор янтарной кислоты, дачникам необходимо смешать по 2 г удобрения (порошковой консистенции) и воды.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что не все растения требуют удобрений. Иногда чрезмерное количество подкормок лишь навредит урожаю.