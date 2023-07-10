Зачем хитрые хозяйки жарят на сковородке мыло: этот трюк вам нужен

Очень необычный способ с хозяйственным мылом

В процессе готовки на сковородах легко образуется нагар, который очень трудно удалить. Нередко бывает так, что металлические губки и агрессивные чистящие средства не подходят для решения этой обыденной задачи.

Тем не менее существует простой и недорогой способ опытных хозяек решить распространенную проблему образования черного нагара на посуде — применение обычного хозяйственного мыла. Об этом пишет cpykami.

Как избавиться от нагара на сковороде

Измельчите хозяйственное мыло, используя терку с мелкими отверстиями, и равномерно распределите полученную крошку по сковороде. Затем добавьте небольшое количество воды в сковороду так, чтобы она покрыла мыльную крошку.

Поставьте сковороду на средний огонь и нагревайте ее до полного растворения мыла в воде. Этот процесс займет около 7-10 минут. Во время нагревания используйте губку для мытья посуды, чтобы равномерно распределить мыльную воду по стенкам сковороды. Затем очистите горячую сковороду от нагара, просто тряхнув ее жесткой частью губки. После такой чистки сковорода будет как новая!

Ранее "Телеграф" писал, как подготовить новую сковороду к использованию. Одну процедуру необходимо совершить сразу после покупки кухонной утвари.