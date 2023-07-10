Овощи будут под защитой: как отпугнуть от капусты вредителей, не применяя "химии"

В этом деле помогут обычные растения

Капуста считается довольно капризным растением на огороде, но при правильном уходе она дает крупный и качественный урожай. Однако полакомиться им спешат не только владельцы участка, но и различные насекомые, поэтому нужно обеспечить овощам надежную защиту.

Эксперты в материале Gazeta рассказали, как с легкостью можно избавиться от вредителей на огороде, не применяя различные дорогостоящие химикаты.

Как защитить капусту от вредителей

Для того чтобы защитить свой урожай, нужно рядом с капустой посеять некоторые цветы, которые своим запахом будут отпугивать насекомых. Избавиться от гусеницы, например, помогут бархатцы и календула. Бабочки, которые откладывают личинки на овоще, просто не переносят этот запах и будут держаться от вашего огорода подальше.

Эксперты говорят, что эти цветы выделяют фитонциды — биологически активные вещества, которые, среди прочего, будут препятствовать развитию грибковых инфекций.

Есть и другие растения, отпугивающие вредителей от капусты, правда, они менее эффективны. Можно рядом с грядками посеять, например, базилик, укроп, мяту, фенхель и шалфей.

"Телеграф" писал ранее, как выбрать лучшую капусту на рынке. Эксперты рассказали, на какие признаки стоит обращать внимание.