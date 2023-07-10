Землю накрыла мощная магнитная буря: когда она закончится

После этой бури земляне наконец смогут передохнуть

В понедельник, 10 июля, Землю настигнули сильные геомагнитные колебания, — такую магнитную бурю могут почувствовать на себе метеочувствительные люди.

Как сообщает сервис Meteoagent, который составляет прогнозы по данным Центра прогноза космической погоды и Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, магнитный шторм достигнет силы в 6 баллов (K-index 6).

Стоит заметить, что ранее прогнозы обещали магнитную бурю только 12-13 июля, однако она началась раньше, — уже 10 июля сила геомагнитных колебаний может достигнуть 6 баллов. При этом отмечается, что быстро шторм не закончится. 11 июля возможны такие же сильные колебания.

Однако потом, согласно прогнозам, метеочувствительные люди смогут отдохнуть от мигреней: 13 июля ожидаются небольшие колебания силой в 4 балла, в остальные же дни до конца месяца магнитное поле должно быть спокойным. Но учитывайте, что это только предварительные данные, и они могут еще обновиться ближе к датам.

Календарь магнитных бурь на июль 2023

Стоит заметить, что магнитной бурей считаются геомагнитные колебания силой от 5 баллов, — такие штормы могут оказывать влияние на электросети на Земле, работу спутников, и вызывать северные сияния. Учеными точно не доказано влияние бурь на человека, однако беременные, пожилые и метеочувствительные люди утверждают, что ощущают недомогание, слабость и головную боль во время сильных магнитных колебаний.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как уберечься во время магнитных бурь.