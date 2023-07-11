Все лечится: что делать, если яблоки начинают гнить прямо на дереве

Чаще всего — это болезнь, которая достаточно просто лечится

Наверняка каждый дачник, хоть раз, но сталкивался с проблемой, когда яблоки начинают гнить прямо на дереве, заражая остальной урожай. Причин такого поведения фрукта — болезни, которые могут проявиться при недостаточной подкормке яблонь.

Как отмечает портал prostoway, чаще всего яблоки гниют из-за трех популярных и распространенных болезней. Давайте разбираться в них подробнее.

Яблоки гниют на дереве: причины и решения

Самая распространенная проблема — плоды болеют хлорозом. Симптом болезни - бледные листья. Решение — подкормка с высоким содержанием железа. Такое удобрение можно приобрести в любом магазине для садоводов. Это может быть , железный купоросом – разведите 150 граммов средства в пяти литрах воды и полейте деревья.

Вторая причина — популярное заболевание монилиоз. Симптом — осыпание яблок или появление коричневых пятен на плодах. Решение проблемы — суспензия цирами (50 г на 5 л воды) и цинеба (225 г на 5 л воды). Сделайте раствор, и обработайте деревья дважды с интервалом в две недели.

Третья болезнь — парша. В таком случае нужно поубирать опавшие листья с яблони и обрабатывать дерево мочевиной (300 г на 5 литров воды).

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие растения опытные дачники высаживают неподалеку яблонь. Умелый трюк решит проблему с популярным вредителем.