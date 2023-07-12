Сразу два знака Зодиака могут найти новую работу уже на этой неделе: прогноз Таро

Выгодное предложение может поступить даже тем, кто его не ждал

В середине июля сразу два знака Зодиака могут получить новую работу, — кто-то может найти ее после долгих поисков, другие же могут получить выгодное предложение, даже не думая до этого о смене места трудоустройства.

Как говорит финансовый гороскоп Таро от "Телеграфа" на неделю с 10 по 16 июля включительно, это может коснуться таких знаков Зодиака как Стрелец и Козерог.

Стрельцам выпала перевернутая Восьмерка кубков

В этом положении карта говорит, что, если вдруг Ваша прежняя работа Вас в чем-то не устраивала, — возможно именно сейчас пришло время ее сменить, поскольку Вас уже может поджидать новое место, с лучшими условиями и большей зарплатой.

Козерогам выпала перевернутая Башня

В целом это весьма депрессивная карта, которая указывает на отсутствие вдохновения и мотивации что-либо делать, и плохое материальное благосостояние. Однако если Вы искали работу и не могли ее найти, — карта говорит, что возможно именно сейчас стоит ждать подходящей вакансии.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в финансовом плане до конца года по картам Таро.