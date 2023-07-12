Слишком доверчивые: какими знаками Зодиака чаще всего манипулируют в отношениях

Эти знаки очень уязвимы к влиянию окружающих

В отношениях бывает сложно, потому что одни люди становятся "заложниками" прошлого, а другие — жертвами манипуляций и чужого влияния. Часто партнеры на замечают тревожные "звоночки" абьюза и из-за своей эмоциональности и привязанности не могут уйти из отношений, в которых их просто используют.

Астрологи в материале Pinkvilla рассказали, какие представители зодиакального круга чаще всего поддаются манипулятивным действиям со стороны любимого человека.

Какие знаки Зодиака поддаются манипуляциям

Близнецы

Люди, рожденные под этим знаком часто теряются в любовных переживаниях, а потом дорого за это расплачиваются. Близнецы способны сильно привязаться к партнеру, а он этим грамотно пользуется. Более того, даже если представители этого знака будут чувствовать манипуляцию, то все равно не смогут ей противостоять.

Рак

Это весьма эмоциональный и чувствительный знак, который при большой любви сделает своего партнера для себя центром Вселенной и будет слепо ему верить и за ним следовать. Часто Раки в отношениях отключают свой разум и поддаются эмоциям, но в конечном итоге становятся жертвой манипулятора.

Весы

Представители этого знака Зодиака также не могут сразу распознать, что ими манипулируют, они нерешительные и весьма доверчивые. Весам редко удается отстаивать свои интересы перед партнером, потому что тот знает как им "будет лучше" и делает только то, что выгодно ему.

"Телеграф" писал ранее, какие знаки Зодиака привыкли менять партнеров как перчатки. Астрологи рекомендуют держаться от них подальше.