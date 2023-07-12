"Женское счастье" точно зацветет: полейте растение этим раствором

При правильном уходе спатифиллум радует белоснежными цветами и сочной ярко-зеленой листвой

Иногда случается так, что спатифиллум, который еще называют "женское счастье", наотрез отказывается цвести. При этом растение хорошо развивается, наращивает пышную зеленую массу и изредка выпускает белые стрелки.

В такой ситуации растению нужно обеспечить правильных уход и подкормить его. Спатифиллум любит своевременный обильный полив отстоянной водой комнатной температуры. Ни в коем случае не заливайте этот цветок. А еще "женское счастье" не стоит растить под прямыми солнечными лучами.

Если все правила ухода соблюдены, а спатифиллум все равно не цветет, дайте ему подкормку по листу. Для этого подойдет монокалий фосфат.

Удобрение нужно растворить в воде так, как указано в инструкции, перелить в емкость с пульверизатором и хорошо размешать.

Листья спатифиллума нужно опрыскать издалека, не переусердствуя, с двух сторон. Спустя некоторое время "женское счастье" должно зацвести.

Опытные цветоводы не рекомендуют подкармливать спатифиллум монокалием фосфатом больше 3 раз в год.

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