Прогоняем колорадского жука с огорода: рецепт натурального раствора, который защитит саженцы

Нашествие колорадского жука – настоящая головная боль для дачников

Если хотите собрать красивый и здоровый урожай, тогда следует тщательно защищать свой огород от вредителей, которые с удовольствием хотят полакомиться вашими плодами. И одним из самых главных "врагов" всех дачников является колорадский жук, который очень быстро и легко уничтожает саженцы.

Но есть действенный способ, который поможет избавить огород от вредителя, без применения "химии". Эксперты в материале "24 канала" рассказали, как приготовить натуральный рецепт при помощи всего двух компонентов.

Как избавиться от колорадского жука

Возьмите 200 граммов горчичного порошка, разведите в 10 литрах горячей воды и оставьте так на 2-3 часа. После этого, процедите раствор через марлю, добавив 5 столовых ложек 9-процентного уксуса. Полученным настоем следует обработать картофель, а также можно саженцы помидоры и баклажанов.

Эксперты советуют проводить процедуру один раз в неделю. Если делать чаще 2-3 раза в неделю, то можно отвадить от огорода и других нежелательных насекомых.

К слову, если у вас не найдется дома уксуса, тогда можно сделать раствор по-другому рецепту: возьмите 100 граммов сухой горчицы и разведите на 1 литр воды, добавив 5 граммов хозяйственного мыла.

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