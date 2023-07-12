Украинцы переплачивают за свет: в YASNO посоветовали, как сэкономить деньги

В среднем потребители переплачивают около 300 гривен

Чтобы не переплачивать лишнего за коммуналку, нужно не только вовремя передавать показатели счетчиков электроэнергии, но и пользоваться двузонными счетчиками. Такой прибор помогает экономить на электроэнергии в ночные часы.

Об этом рассказал Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко. Он отметил, что сэкономленные деньги можно считать даже прибылью.

Двузонный или многозонный счетчик считает не только сколько кВт электроэнергии потребитель намотал, но и когда он это сделал. Если в ночные часы с 07:00 до 23:00, то тариф будет вдвое ниже — 1,32 гривен.

Чтобы экономить, украинцам рекомендуют ночью включать наиболее энергозатратные приборы. К таким относятся бойлер, стиральная и посудомоечная машинки и другая подобная техника. Кроме того, экономятся средства и за счет работающего холодильника и другой техники, которая работает круглосуточно.

В YASNO подсчитали, сколько стоит потребление электроэнергии по дневному и ночному тарифам:

Бойлер — 179 гривен и 359 гривен

Кондиционер — 79 гривен и 158 гривен

Посудомойка — 33,5 гривен и 67 гривен

Холодильник — 13,5 гривен и 27 гривен

Стиралка — 13 гривен и 26 гривен.

Если семья из четырех человек в среднем за месяц потребляет 300 кВт электроэнергии, то по обычному тарифу придется заплатить 792 гривны, а по ночному — 473,5 гривен. Экономия получается 318,5 гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как правильно снимать показатели со счетчиков за воду. Есть важные нюансы, на которые нужно обратить внимание.