Самодельный спрей отпугнет всех муравьев с участка: ловкий трюк дачников

Для борьбы с муравьями необязательно использовать химикаты

Различные насекомые, в частности муравьи, могут доставлять неудобства дачником на их участке. Справиться с вредителями поможет самодельное средство, при этом можно обойтись без магазинных химикатов.

Чтобы избавиться от муравьев, приготовьте спрей своими руками. Об этом трюке опытных дачников рассказывает Express.

Муравьи не будут появляться на дачном участке, если отпугнуть их определенными запахами. Так, отлично работают против этих вредителей ароматы перечной мяты, цитрусовых или корицы. Эти сильные запахи насекомые просто ненавидят.

Как приготовить средство против муравьев? Добавьте несколько капель этих эфирных масел в пульверизатор с водой, чтобы эффективно отпугнуть садовых вредителей. Добавление жидкости для мытья посуды также поможет убить муравьев. Обильно опрыскивайте приготовленным спреем растения по вечерам, а утром наносите свежую воду, чтобы удалить остатки мыла.

Ранее "Телеграф" рассказывал о другом распространенном вредителе, с которым приходится бороться дачникам. Однако и против вездесущей тли найдется действенный метод, для которого нужны лишь доступные ингредиенты.