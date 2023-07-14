Копеечный чудо-раствор с легкостью уберет сорняки: секрет опытных дачников

Садоводы могут обойтись без дорогих химикатов, если обработают сорняки особым средством

Борьба с сорняками – одна из главных задач для любого дачника. Существует много способов удаления нежелательной растительности в саду или на огороде. Эффективно сработает против сорняков самодельный раствор с одним натуральным ингредиентом.

Чтобы избавиться от сорняков на дачном участке, воспользуйтесь чудо-раствором на основе соли. Секретом опытных дачников делится издание Express.

Уничтожить сорняки на тротуарных дорожках, во дворе, в саду или на огороде можно с легкостью без использования химикатов, ведь гербициды могут быть опасны как для фауны, так и для флоры. Для этого попробуйте приготовить своими руками средство против сорняков, ключевой компонент которого – соль.

Для наших целей годится поваренная или каменная соль, что обойдется вам в копейки. Соль с такими добавками, как йод, не даст необходимого эффекта. Соль поглотит воду из клеток нежелательных растений, в результате обезвоживания и невозможности потреблять питательные вещества из почвы сорняки погибнут.

Как приготовить средство против сорняков

Смешайте соль с теплой водой в соотношении одна часть соли на четыре части воды. Хорошо перемешайте, пока соль не растворится. Можно сделать более крепкий раствор, увеличив концентрацию соли, но имейте в виду, что это может быть более вредным для почвы.

Перелейте раствор в распылитель и нанесите на листья и стебли сорняков, которые вы хотите уничтожить. Проводить обработку против сорняков следует в сухую погоду. Помните, что натуральный раствор обезвоживает любые сорняки и все растения, с которыми взаимодействует, поэтому не наносите его на те культуры, которые вам хотелось бы сохранить.

Для полного уничтожения некоторых сорняков может потребоваться несколько обработок. Следите за обработанным участком и повторно наносите солевой раствор на любую уцелевшую зелень через одну-две недели. После того, как сорняки погибли, промойте почву чистой водой, так вы удалите излишки соли и предотвратите повреждение близлежащих "хороших" растений, а также сохраните качество почвы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что один из злостных сорняков, с которыми сталкиваются дачники, это мокрица. Однако эффективные способы помогут избавиться от этого нежелательного растения.