Урожай будете собирать до октября: секрет опытных дачников по выращиванию перцев

Все дело в правильном уходе за овощами

При правильном уходе за тепличными культурами период их плодоношения можно значительно продлить. Перцы — яркий тому пример. Их кусты могут приносить урожай вплоть до первых заморозков.

Как пишет Telegram-канал СОДа, первым делом нужно обеспечить правильный температурный режим в парнике.

Перцы хорошо растут и плодоносят при температуре +25-30°C и влажности до 75%.

Второе важное условие — своевременный обильный полив. При первых признаках пересыхания грунта под каждый куст нужно вносить до 3 литров воды. Для полива нужно использовать только теплую воду и лить ее исключительно под корень. Так называемый метод дождевания пагубно влияет на завязи перцев.

Обязательная процедура после полива — проветривание теплицы. Это делается для того, чтобы избавится от лишней влаги. Не лишним будет регулярно рыхлить почву.

Посадки нужно периодически прореживать. Следите за тем, чтобы на кустах не было поврежденных листьев и лишних завязей.

Важную роль играет и своевременная уборка урожая. Если не срывать плоды, новым перцам попросту негде будет расти. Лучше всего отделять плоды от кустов не руками, а садовыми ножницами.

В августе перцы нужно обязательно подкормить калием и фосфором. Накануне подкормки растения нужно обильно полить под корень. Подкормку перца обычно проводят в вечерние часы и не чаще раза в неделю.

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