Каким самодельным раствором поливать морковь: получите гору вкусных корнеплодов

Простое удобрение для моркови в разы повысит урожайность

Довольно неприхотливое в выращивании растение на огороде – морковь, равно как и другие культуры требует удобрений. Вместо магазинных средств опытные дачники используют натуральные подкормки, приготовленные своими руками.

Чтобы получить роскошный урожай моркови, поливайте грядки особым раствором. Об этом рассказывает материал издания "Земляк".

Так, для развития моркови необходимы фосфор, азот и калий. Поможет напитаться этими полезными веществами домашнее удобрение из золы – этот ингредиент часто используется огородниками для удобрения культур, в том числе моркови.

Как приготовить подкормку для моркови? Используйте 150 г золы в расчете на одно ведро теплой воды. Добавьте ингредиент в воду и оставьте на сутки, чтобы получить настой. Приготовленным раствором следует поливать грядки с морковью, лить жидкость нужно под корень.

Альтернативой вариант – раствор для полива моркови на основе йода. Готовится просто: 20 капель йода вливают в ведро воды. Осторожно полейте этот раствор между грядками с морковью.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что еще важно знать дачникам при уходе за морковью. Чтобы морковь росла сладкой и ровной, учтите правила полива. Полезные удобрения повысят шансы на хороший урожай корнеплодов.