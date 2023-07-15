Не подвергайте смартфон риску: какие ошибки при зарядке допускают владельцы iPhone

Неправильная зарядка может стать причиной выхода его из строя

Чтобы продлить срок службы аккумулятора своего смартфона необходимо отключить определенные функции, а также правильно заряжать iPhone. Оказалось, что владельцы гаджета довольно часто совершают во время этого процесса ошибки, подвергая своего личного "помощника" многим рискам.

Эксперты в материале Shefinds рассказали, что категорически не стоит делать во время зарядки iPhone, чтобы не испортить батарею и тем самым продлить срок его службы.

Ошибки во время зарядки iPhone

Бывают случаи, когда владельцы заряжают смартфон не "родным" зарядным устройством, а дешевыми подделками, а это негативно сказывается на аккумуляторе. При использовании не сертифицированной зарядки может выйти из строя батарея, контроллер питания и другие компоненты, а также не исключено возгорание гаджета.

Также нельзя оставлять на зарядке iPhone на всю ночь, потому что может случиться перегрев смартфона, а это прямой путь к повреждению аккумулятора и сокращению его срока службы. Как только телефон достигнет зарядки в 80-90 процентов, его следует отключить от питания.

И третья ошибка — разряжать гаджет "в ноль". Если хотите, чтобы батарея дольше работала, не разряжайте постоянно свой телефон до нулевой отметки. Эта привычка будет серьезно изнашивать ваш аккумулятор. Ставьте гаджет на зарядку, когда отметка достигнет 10-15 процентов.

Более того, не забывайте очищать от пыли и ворсинок свой зарядный порт. Используйте щетку с мягкой щетиной, чтобы избавиться от различного мусора и обеспечить нормальный доступ зарядного устройства к смартфону.

"Телеграф" писал ранее, какая привычка сильно разряжает смартфон. Пользователям iPhone дали несколько важных советов.