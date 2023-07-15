Реагируют на все остро и резко: какие знаки Зодиака самые вспыльчивые

Они способны "завестись" по малейшему поводу

Есть определенные знаки Зодиака, которые отличаются нездоровым эгоизмом, а есть те, кто выделяется среди остальных своей вспыльчивостью и умением создавать конфликты на ровном месте. С такими знаками необходимо общаться довольно аккуратно, чтобы не вызвать их гнев.

Астрологи в материале Apostrophe назвали представителей зодиакального круга, которые имеют "взрывной" характер и способны завестись по любому, даже незначительному, поводу.

Названы самые вспыльчивые знаки Зодиака

Стрелец

Люди, рожденные под этим знаком, любят привлекать внимание и устраивать "спектакли". И даже не важно, кто станет причиной устроенного ими конфликта — любимый человек или малоизвестный собеседник. Стрельцы обладают весьма вспыльчивым характером и в порыве ссоры могут наговорить много лишнего.

Овен

Представители этого знака напоминают вулкан, который может начать извергать лаву в самый неожиданный момент, спровоцировав волну паники. Овны могут быть достаточно эмоциональны, агрессивны и нетерпеливы. Успокоить их бывает сложно, поэтому лучше избегать с ними конфликтов.

Скорпион

Этот знак отличается высокой раздражительностью и обидчивостью. Скорпионы быстро теряют контроль над своими эмоциями и начинают "крушить" все, не задумываясь о последствиям. Такие люди с горяча также могут наговорить собеседнику много лишнего, только для того, чтобы задеть "за живое".

"Телеграф" писал ранее, какие знаки Зодиака никогда не простят обиду. С такими людьми бывает сложно выстраивать романтические и дружественные отношения.