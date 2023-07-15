Кухня будет блестеть: как из двух ингредиентов сделать безопасный суперочиститель

Кухня считается "сердцем" любого помещения

Каждая хозяйка должна поддерживать кухню в чистоте и порядке, потому что это место, где мы принимаем пищу и храним продукты. Чаще всего для уборки используются химические средства, ведь на кухне в процессе приготовления еды остаются различные пятна и загрязнения, с которыми нужно эффективно справляться. Однако, в этом деле можно использовать и другие методы.

Эксперты в материале Econet рассказали, как можно с помощью двух компонентов создать безопасный суперочиститель, с помощью которого ваша кухня будет сиять.

Как очистить кухню до блеска

Если хотите избавиться от жирных пятен, налета и других загрязнений на духовке, плите, кастрюлях из нержавеющей стали, тогда возьмите всего два ингредиента — пищевую соду и перекись водорода. Для приготовления раствора вам понадобится 1/4 стакана соды, которую нужно высыпать в миску и туда добавить перекись водорода, чтобы получилась пастообразная масса.

Эту пасту с помощью губки нужно нанести на загрязненные поверхности, оставить на 10 минут, а потом протереть и смыть остатки раствора водой. С помощью этого народного средства они будут блестеть!

"Телеграф" писал ранее, как поддерживать в своей комнате чистоту и порядок. Эксперты рекомендуют использовать правило "90/90".