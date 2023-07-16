Их ждут роковые встречи, счастье и брак: названы любимчики Амура в июле по картам Таро

Карты обещают много счастливых моментов этим знакам Зодиака

Любовь, — это то, что поможет скрасить будни даже когда во всех прочих сферах жизни наблюдаются сложности и неприятности. И у трех знаков Зодиака до конца этого месяца в делах романтических все должно быть очень хорошо.

Как говорит любовный гороскоп Таро на июль 2023 года, этими знаками являются Лев, Весы и Стрелец.

Львам выпало Колесо Фортуны

У Вас в этом месяце может случиться роковая встреча или же переломный момент в отношениях, — как бы там ни было, удача в любовных делах точно будет на Вашей стороне. Просто плывите по течению и доверяйте себе.

Весам выпало Солнце

Это карта возрождения, счастья и успеха. Преодолев все беды и трудности, Вы чувствуете себя духовно и физически обновленным, готовым к вступлению в новый этап жизни. Солнце может означать также и будущий счастливый брак.

Стрельцам выпала Умеренность

В любовных вопросах эта карта обещает гармонию, покой, доверие и взаимопонимание. В июле у Вас могут укрепиться отношения и случиться счастливые события.

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, что ждет в любовном плане все знаки Зодиака до конца года по картам Таро.