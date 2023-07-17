У тли не останется шанса: чем опрыскать капусту, чтобы отпугнуть вредителей

Защитить капусту от вредителей можно без химикатов

Капуста – популярная культура на огороде, которая часто страдает от нашествия вредителей, включая крестоцветную блошку. Не менее проблемным может оказаться тля, но с ней легко справиться даже без пестицидов.

Чтобы защитить капусту от тли, обрабатывайте растением особым раствором. Советом делится издание Greenpost.

Так, побороть вредителей помогут как естественные методы – определенные растения, так и самодельные средства. Опытные дачники рекомендуют высаживать возле капустных грядок томаты и базилик.

Как защитить капусту от вредителей

Второй вариант – опрыскивание капусты против тли. Это насекомое буквально высасывает соки из растения, из-за чего листья капусты желтеют и закручиваются. Чтобы защитить овощ, приготовьте специальный раствор. Вам понадобится ведро воды, по стакану пепла и древесной золы, по ложке горчицы и мыла. Просто смешайте все компоненты и оставьте на сутки, чтобы получить настой.

Полученной жидкостью следует опрыскивать грядки с капустой на огороде. Средство должно попадать на нижнюю часть листа.

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