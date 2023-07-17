Урожай огурцов будет некуда складывать: какая самодельная подкормка увеличит плодоношение

Чтобы вырастить больше огурцов, уделите им внимание в июле

Довольно неприхотливая в уходе популярная огородная культура, огурцы, как и другие растения требует полезных удобрений. Не спешите искать продукты в магазине, ведь подкормку легко приготовить самостоятельно.

Опытные дачники рекомендуют в период плодоношения поливать огурцы особым раствором, чтобы увеличить урожайность. Об этом говорится в материале Greenpost.

Для приготовления самодельной подкормки, которая поможет получить роскошный урожай огурцов, понадобятся два ключевых ингредиента – молоко и йод. Смесь этих компонентов оказывает благоприятный эффект на развитие растения, в частности стимулирует формирование завязей. Бонус этого средства: защита культуры от грибковых инфекций.

Как приготовить удобрение для огурцов? В 1 ведре воды растворите 1,5 л молока и 15 капель йода. Полученной жидкостью поливайте грядки с огурцами. Если молока под рукой не оказалось, то сыворотка или иной кисломолочный продукт может стать альтернативой.

Ранее "Телеграф" рассказывал о других действенных подкормках для огурцов. Опытные огородники поддерживают культуру "черным" удобрением на основе активированного угля. Так растение становится более стойким к вредителям и болезням.