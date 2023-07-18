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Чем поливать перец, чтобы получить хороший урожай: необычная подкормка

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Перец не будет расти без удобрений
Перец не будет расти без удобрений. Фото pexels.com

Если после цветения подкормить перец, растение засыплет вкусными плодами

Как только перец на дачном участке начал цвести, ему требуются полезные удобрения. Подкормить растение можно самодельным раствором с одним необычным ингредиентом, о котором точно знают опытные огородники.

Чтобы получить роскошный урожай перца, поливайте культуру особой смесью. Об этом рассказывает материал "Земляка".

После наступления цветения перцу требуются два вещества – фосфор и калий. В случае недостатка первого листья растения могут приобретать фиолетовый оттенок. Чтобы избежать какого-либо дефицита, вносите подкормки.

Как приготовить удобрение для перца? Ключевой ингредиент, который потребуется дачникам, рыбная мука (кормовой продукт, для которого используют сушеные и молотые отходы переработки рыбы, морских млекопитающих и ракообразных, а также остатки, полученные при разделке и переработке морских продуктов). Приготовьте раствор из 8 литров воды и 2 столовых ложек рыбной муки. Поливайте этим самодельным средством грядки с перцами – и урожай не заставит себя ждать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как избежать распространенной проблемы, с которой сталкиваются дачники при выращивании помидоров, огурцов и перцев. Если у культур пожелтели листья, стоит всего лишь провести опрыскивание с домашним средством.

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