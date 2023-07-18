Чем поливать перец, чтобы получить хороший урожай: необычная подкормка

Если после цветения подкормить перец, растение засыплет вкусными плодами

Как только перец на дачном участке начал цвести, ему требуются полезные удобрения. Подкормить растение можно самодельным раствором с одним необычным ингредиентом, о котором точно знают опытные огородники.

Чтобы получить роскошный урожай перца, поливайте культуру особой смесью. Об этом рассказывает материал "Земляка".

После наступления цветения перцу требуются два вещества – фосфор и калий. В случае недостатка первого листья растения могут приобретать фиолетовый оттенок. Чтобы избежать какого-либо дефицита, вносите подкормки.

Как приготовить удобрение для перца? Ключевой ингредиент, который потребуется дачникам, рыбная мука (кормовой продукт, для которого используют сушеные и молотые отходы переработки рыбы, морских млекопитающих и ракообразных, а также остатки, полученные при разделке и переработке морских продуктов). Приготовьте раствор из 8 литров воды и 2 столовых ложек рыбной муки. Поливайте этим самодельным средством грядки с перцами – и урожай не заставит себя ждать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как избежать распространенной проблемы, с которой сталкиваются дачники при выращивании помидоров, огурцов и перцев. Если у культур пожелтели листья, стоит всего лишь провести опрыскивание с домашним средством.