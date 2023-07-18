Минимум усилий и средств: как правильно почистить динамик на смартфоне

Продувать динамики нужно хотя бы раз в неделю

Чтобы смартфон качественно работал и на долгое время сохранял заряд, за ним необходимо правильно ухаживать, в частности очищать его от различных загрязнений. Особенно это касается динамиков, в которые попадает пыль и другие мелкие частицы, ухудшая качество звука. И время от времени их нужно очищать, чтобы можно было нормально наслаждаться музыкой.

Эксперты в материале УНИАН рассказали, с помощью каких средств и лайфхаков это можно сделать безопасно, чтобы не повредить гаджет, но "пробить" посторонние частицы наружу.

Как почистить динамик смартфона

В первую очередь, это не рекомендуется делать "химией". Лучше возьмите зубную щетку или деревянную зубочистку и аккуратно постарайтесь снять с динамика накопленный мусор. Можно еще использовать специальный сжатый воздух, этот метод также даст хороший результат. А вот от иголок лучше отказаться, потому что можно легко повредить мембраны. Чтобы мусор немного размяк, эксперты советуют применить чистый спирт или бензин, предназначенный для зажигалок.

Более того, чтобы очистить динамик и сделать звучание лучше, можно использовать специальное программное обеспечение. Чтобы сделать это на Android, зайдите в раздел "Настройки", далее в пункт "Расширенные" и выберите "Очистка динамика". После того, как запустите функцию, смартфон необходимо перевернуть экраном вниз и немного встряхнуть. Под воздействием звука из отверстий выпадут мелкие частицы и пыль.

Если вы владелец iPhone или у вас нет такой функции, тогда можно установить специальное приложение через App Store, например, Speaker Cleaner или "Ремонт Динамика". После запуска нажмите кнопку Clean Speaker, сделайте громкость до максимума, переверните смартфон экраном вниз и встряхните, пока сигнал звучит.

"Телеграф" писал ранее, какие ошибки при зарядке допускают владельцы iPhone. Лучше от них как можно скорее избавиться, чтобы не навредить батарее гаджета.