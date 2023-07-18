Делайте это правильно: как нужно заряжать телефон в автомобиле

Если слишком часто заряжать телефон не от сети, то батарея может износиться

Зарядить телефон можно не только через розетку или павербанк, но и в автомобиле через специальный прикуриватель. Однако нужно делать это правильно, чтобы не подвергать смартфон риску.

На портале "Автосвіт" дали несколько советов, как правильно заряжать телефон в машине, чтобы он не вышел из строя. Нужно соблюдать несколько правил, чтобы этот процесс был безопасным.

Для начала необходимо купить адаптер для зарядки смартфона в автомобиле с функцией многоступенчатой системы защиты от замыкания и перегрева. Если он не будет оснащен такой функцией, то испортится не только сам прикуриватель, но и телефон.

Также важно обращать внимание на выходную мощность зарядного устройства. Они есть нескольких типов: 1 А, 2 А, или 2,4 А. Первый тип будет заряжать телефон медленно, особенно если в этот момент пользоваться смартфоном. А другие два типа зарядных устройств намного быстрее восстановят заряд батареи гаджета.

Однако стоит помнить, что телефон рассчитан на полноценную зарядку от розетки и часто заряжать его в автомобиле не стоит. В противном случае батарея будет работать нестабильно, а если постоянно держать смартфон на проводе, то она начнет перегреваться. Как следствие, она быстрее износится и смартфон начнет доставлять неудобства.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, можно ли заряжать телефон до 100% зарядки. Некоторые действия с телефоно серьезно вредят батаери.