Принесете домой самую сладкую: эти хитрости помогут вам в выборе дыни

Лайфхаки, с помощью которых вы выберете самую вкусную дыню

Ароматная дыня — одна из причин, почему мы любим лето. Этот потрясающий фрукт не только невероятно вкусный, но еще и полезный.

Кажется, что купить дыню — дело вроде нехитрое. Понюхал ее, повертел в руках, продавец сказал, что сладкая и цена нормальная — значит, надо брать. Чтобы избежать разочарований после покупки, есть еще несколько нюансов, кроме "понюхать". Вместе с "Униан" расскажем, как правильно выбрать сладкую дыню

Как выбрать хорошую дыню

Понюхайте дыню. У спелой дыни — характерный дынный аромат, сладкий и свежий. У переспелой дыни аромат будет немного другой: появится характерный "винный" запах.

Посмотрите на цвет и надавите на кожуру: у хорошей дыни — равномерный цвет плода. У некоторых сортов на поверхности есть сеточка — она у зрелой дыни проявляется четче.

Кожура дыни должна быть упругой. Если на ней есть зеленые пятна — дыня незрелая, темные и коричневые пятна — плод переспел или уже начал портиться.

Надавите на кожуру — у спелой дыни она слегка проминается, но потом исчезает. Если же вмятина после нажатия остается — скорее всего, дыня переспела.

Постучите по дыне. Если звук глухой, то плод спелый.

Не берите дыню, у которой:

есть пятна;

гнилой и травянистый запах;

трещины или другие повреждения;

водянистые звуки при похлопывании.

Определить наличие нитратов по внешнему виду дыни невозможно. Если сомневаетесь в товаре, то можно попросить документы на продукцию в торговой точке — их выдают только после тестирования и отсутствия вредных веществ в плодах.

Никогда не режьте дыню при покупке и не покупайте разрезанную — плод прежде нужно хорошо помыть. В противном случае с корочки на мякоть могут попасть болезнетворные микробы — с земли, рук сборщиков или других плодов

Дома тщательно помойте дыню перед тем, как разрезать, а отрезанную дольку можно немного подсолить — аромат станет более сладким и сильным. Разрезанный плод храните только в холодильнике.

Аромат дыни можно сохранить и на зиму. Просто закройте ее в банку, а зимой вспоминайте о теплых летних днях.