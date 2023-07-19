Лайфхак, о котором знают не все: зачем перед сном класть телефон в пустую чашку

Особенно этот лайфхак пригодится тем, кто не просыпается от звука будильника

Пользователи смартфонов пользуются различными хитростями, чтобы сохранить заряд батареи или же сделать звук немного громче. Но мало кто применяет для этого случая пустую чашку.

Эксперты в материале Apostrophe рассказали, почему людям, которые жалуются на слабый звук будильника, следует перед сном класть свой смартфон в пустую емкость. Оказывается, тут все элементарно.

Для чего телефон класть в пустую емкость

Многие люди спять настолько сильно, что не слышат утром звуковые сигналы, поэтому просыпаются гораздо позже, чем планировали. Если такая проблема стоит остро, тогда следует воспользоваться лайфхаком с пустой чашкой или стаканом. Просто перед сном опустите туда гаджет и поставьте возле кровати. Вы гарантировано должны проснуться, потому что звук будильника станет намного громче.

Правда, этот лайфхак можно использовать не только для вышеописанных целей. Пустая емкость, в которую вставлен смартфон, может помочь и при прослушивании музыки. Любимые композиции точно будут звучать довольно громче.

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