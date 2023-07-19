Никак не могут повзрослеть: какие знаки Зодиака являются самыми инфантильными

Эти люди довольно обидчивые и могут жить в своих фантазиях

Есть люди, которые обожают свою свободу и никому не позволят собой управлять, а есть те, кто, наоборот, никак не может повзрослеть и взять на себя ответственность за свои слова и поступки. Таких людей называют инфантильными.

Астрологи в материале Mixnews назвали представителей зодиакального круга, которые часто ведут себя как дети, не любят проявлять самостоятельность и избегают "взрослых" обязанностей.

Названы самые инфантильные знаки Зодиака

Водолей

Люди, рожденные под этим знаком, могут показаться на первый взгляд весьма самостоятельными, но это не совсем так. Водолеи очень любят перекладывать ответственность, они отличаются эгоцентризмом и склонностью обвинять в своих ошибках других.

Рыбы

Этот знак также не любит самостоятельно принимать какие-то решения, он живет в своей реальности, вдали от внешнего мира. Рыбы довольно обидчивы, при чем как-то по-детски проявляют свои эмоции и устраивают ссоры на пустом месте.

Близнецы

Представители этого зодиакального круга всеми возможными путями убегают от ответственности, они любят когда их проблемы решает кто-то другой, пока те отдыхают на диване. Близнецам тяжело повзрослеть, потому что они совершенно не готовы к тем трудностям, которые могут им встретиться в жизни.

"Телеграф" писал ранее, какими знаками Зодиака чаще всего манипулируют в отношениях. Астрологи рассказали, что у них слишком мягкий характер и сильная привязанность к партнеру.