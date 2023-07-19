Категорически запрещено: важная причина, почему нельзя заряжать телефон на кровати

Эти правила помогут избежать беды

Часто пользователи смартфонов не задумываются о том, на какой поверхности оставляют его заряжаться. Диваны, подушки и другой текстиль, на котором лежит телефон, подключенный к сети, могут привести к необратимым последствиям.

Об этом рассказали на портале Electrical Safety First. Заряжать смартфон необходимо в безопасных условиях.

Очень часто гаджетами пользуются перед сном, после чего их кладут на подушку или кровать, чтобы зарядить. Эксперты отмечают, что привычка заряжать телефон на кровати, диване или кресле может повлечь серьезную беду — пожар. Во время зарядки телефон нагревается, а если он неисправен, то может даже перегреться. Если в этот момент, он лежит на кровати или диване, то может воспламенить поверхности и случится пожар.

Чтобы этого избежать, заряжать смартфон рекомендуют на жесткой поверхности — столе или тумбочке.

Кроме того, к пожару может привести также и неисправность кабеля зарядки смартфона. Если он пропускает ток или сильно перегревается, то его необходимо заменить в срочном порядке, чтобы не допустить беды и не подвергать свою жизнь и жизнь близких людей опасности. Важно помнить, что зарядное устройство должно быть оригинальным и подходить к марке вашего телефона, в противном случае смартфон может плохо заряжаться или у него начнутся проблемы из-за некачественного зарядного устройства.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как правильно заряжать телефон в автомобиле, чтобы он прослужил дольше и не испортилась батарея. Нужно помнить несколько важных правил.