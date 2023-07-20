Муравьи больше не вернутся: каким самодельным раствором обработать участок

Бороться с вредителями можно без пестицидов, против тех же муравьев отлично сработает дегтярное мыло

Борьба с вредителями – одна из основных задач для дачников. Нашествия муравьев могут стать неприятной проблемой на огороде или в саду, однако есть действенный способ для отпугивания насекомых.

Чтобы отвадить муравьев от дачного участка, следует полить сад или огород особым самодельным раствором. О методе говорится в материале Greenpost.

Ключевой ингредиент, который необходим для борьбы с муравьями, обойдется недорого. Речь идет о дегтярном мыле, которое часто используют для приготовления различных составов огородники. Поможет этот подручный материал и в случае с вредителями.

Как избавиться от муравьев на участке

Садоводам следует приготовить мыльный раствор своими руками. Для этого измельчите один брусок мыла (можно, к примеру, натереть на терке) и залейте 10 литрами горячей воды. Затем добавьте половину стакана пищевой соды, оставьте смесь на пару часов. После этого процедите раствор с помощью нескольких слоев марли. Жидкостью, которая у вас получилась, щедро полейте участки почвы, где наблюдаете скопления муравьев.

Этот простой метод обойдется в копейки. Благодаря трюку муравьи исчезнут с участка и, что немаловажно, больше не вернутся.

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