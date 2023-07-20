Ни в коем случае не удаляйте эти листья томатов: останетесь без урожая

Какие листья можно безболезненно удалить, а какие — оставить

При формировании томатов дачники удаляют не только пасынки, но и большую часть листьев. В таком случае до конца сезона растение остается с голыми стеблями. Это улучшает циркуляцию воздуха и освещенность плодов, но нарушает питание куста.

Опытные дачники советуют удалять нижние листья томатов накануне пересадки кустов на постоянное место. Особенно если рассада переросла и нужно заглубить куст, чтобы в нижней части стебля образовывались дополнительные корни.

Если рассаду не заглубляли при пересадке, то первые 2-3 листа можно удалить во время цветения второй кисти. В момент цветения третьей кисти на высокорослых томатах можно убрать еще 1-2 нижних листа.

Если нижние листья не лежат на земле и не повреждены их оставляют до момента, пока томаты на первой кисти не достигнут нужных размеров. На высокорослых томатах желательно оставить хотя бы три листа до первой кисти, а на низкорослых – 1-2 листа.

Если томаты растут на достаточном расстоянии друг от друга, сформированы в 1-2 ствола, хорошо освещаются со всех сторон и абсолютно здоровы, то в удалении листьев среднего яруса нет необходимости.

Если кусты растут слишком близко друг к другу, стоит удалить все лишние пасынки, оставив на высокорослых кустах 1-2 самых сильных боковых побега, а на среднерослых и низкорослых – 3-4. Если пасынок превратился уже в толстый ствол и на нем сформировались цветочные кисти, то вырезать его не стоит – можно ограничиться прищипкой верхушки, оставив над кистью 2-3 листа.

Есть простое правило: над каждой кистью должно оставаться 2-3 листа, которые будут "кормить" плоды. Их ни в коем случае нельзя удалять, пока томаты полностью не сформируются. По мере созревания плодов можно осветлять нижнюю часть куста. Но верхние листья, которые нужны для фотосинтеза и для охлаждения растения нужно оставлять до окончания вегетации.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить натуральный раствор против тли.