Тля больше не угрожает вашему урожаю: как защитить растения от вредителя

Справиться с тлей на участке можно без пестицидов

Одна из главных задач, с которой сталкиваются дачники, это борьба с вредителями. Такой вездесущий паразит, как тля, угрожает урожаю, но с ней возможно справиться подручными средствами.

Чтобы избавиться от тли на огороде и в саду, обработайте растения самодельным раствором. Об этом рассказывает Greenpost.

Ключевой продукт, чтобы отвадить от культур тлю, обойдется недорого – дегтярное мыло, опытные дачники часто используют его на участке. Этот продукт обладает свойствами, которые помогут отпугнуть нежелательных насекомых. Применяется в натертом или готовом жидком виде.

Как избавиться от тли на участке

Чтобы приготовить раствор против тли, добавьте 100 г мыла в 10 л теплой воды. Этой жидкостью поливайте пострадавшие от вредителя растений.

Есть альтернативный вариант защиты культур от тли. Для этого смешайте 0,5 кг древесной золы, 10 л воды, несколько зубчиков измельченного чеснока и 50 г мыла. Этот раствор наносите на верхушки кустов, "атакованных" паразитами.

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