Чем смочить стенки духовки, чтобы без особого труда удалить весь засохший жир
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Полученный результат просто впечатляющий
Если кто-то из вас хотя бы однажды хотел, чтобы у них на кухне было волшебное устройство, способное автоматически очищать духовку даже после нескольких использований, то поднимите руку! У нас для вас есть отличный способ, который за пару часов избавит духовой шкаф от застарелого жира и нагара.
Если внутренние поверхности духовки покрылись грязью, которая при каждом включении нагревается, создавая неприятный запах, не нужно впадать в панику. Вы можете применить удивительный лайфхак, чтобы вернуть духовку в идеальное состояние. Об этом пишет cpykami.
Чем и как почистить духовку
- Возьмите одну таблетку для посудомойки и растворите ее в небольшом количестве горячей воды. Дождитесь полного растворения.
- Используя губку с получившимся раствором, тщательно намочите все стенки духовки.
- Затем накройте духовку фольгой и оставьте на два часа.
- После этого снимите фольгу и протрите духовку губкой. Грязь будет удаляться без особых усилий!
Ранее "Телеграф" рассказывал, как очистить всю кухню от жира и нагара. Нужны только бюджетные ингредиенты.