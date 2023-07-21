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Чем смочить стенки духовки, чтобы без особого труда удалить весь засохший жир

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Вооружитесь бюджетными ингредиентами, чтобы полностью очистить духовку от многолетнего нагара Новость обновлена 21 июля 2023, 09:21
Вооружитесь бюджетными ингредиентами, чтобы полностью очистить духовку от многолетнего нагара. Фото cpykami

Полученный результат просто впечатляющий

Если кто-то из вас хотя бы однажды хотел, чтобы у них на кухне было волшебное устройство, способное автоматически очищать духовку даже после нескольких использований, то поднимите руку! У нас для вас есть отличный способ, который за пару часов избавит духовой шкаф от застарелого жира и нагара.

Если внутренние поверхности духовки покрылись грязью, которая при каждом включении нагревается, создавая неприятный запах, не нужно впадать в панику. Вы можете применить удивительный лайфхак, чтобы вернуть духовку в идеальное состояние. Об этом пишет cpykami.

Чем и как почистить духовку

  1. Возьмите одну таблетку для посудомойки и растворите ее в небольшом количестве горячей воды. Дождитесь полного растворения.
  2. Используя губку с получившимся раствором, тщательно намочите все стенки духовки.
  3. Затем накройте духовку фольгой и оставьте на два часа.
  4. После этого снимите фольгу и протрите духовку губкой. Грязь будет удаляться без особых усилий!

Ранее "Телеграф" рассказывал, как очистить всю кухню от жира и нагара. Нужны только бюджетные ингредиенты.

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#Уборка #Кухня #Духовка #Лайфхак