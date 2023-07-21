Телефон прослужит дольше: пять золотых правил сохранить батарею

Важно обращать внимание не только на зарядное устройство, но и на температуру вокруг

Срок действия батареи смартфона напрямую зависит от того, как им пользоваться. Если его неправильно заряжать, хранить в неподходящем месте или слишком сильно перегружать, то он прослужит намного меньше.

На портале Sante Plus рассказали пять основных причин, по которым батарея гаджета изнашивается. Если соблюдать простые правила, то смартфон может прослужить дольше.

Не заряжайте телефон до 100%

Эксперты не рекомендуют слишком сильно разряжать батарею и заряжать ее до 100%. Лучше придерживаться диапазона 20–80%. Если заряжать телефон больше 80%, то со временем он начнет быстрее разряжаться. Лучше всего отдавать предпочтение недолгим процессам заряда по несколько минут, чтобы поддерживать уровень заряда батареи в диапазоне 80-85%.

Не разряжайте аккумулятор до 0%

Разряжать батарею телефона ниже 20% также не рекомендуется. Это может повредить ее, особенно если делать это на регулярной основе. Лучше всего допускать разрядку гаджета только до 20%, чтобы телефон дольше прослужил.

Использовать нужно только оригинальную зарядку

Если зарядный кабель был куплен отдельно от смартфона, то он может ему не подходить, что скажется на процессе зарядки и работе самого гаджета. Батарея быстро испортится от неоригинального зарядного устройства, особенно если гаджет поддерживает процесс быстрой зарядки, а кабель не или наоборот.

По возможности используйте энергосберегающие розетки

Чаще всего владельцы смартфонов ставят заряжать их на ночь, поскольку ритм жизни не всегда позволяет отложить гаджет на несколько часов днем. Чтобы не навредить батарее и самому телефону, лучше всего использовать энергосберегающие розетки. У них есть встроенный таймер, благодаря которому можно задать время зарядки телефона и не бояться оставить его включенным в розетку на всю ночь — заряжаться он будет только в указанные часы.

Следите за температурой вокруг

Хранить телефон нужно при правильной температуре. Зимой многие сталкивались с тем, что на морозе телефон отключается. Дело в том, что в таких условиях батарея быстрее разряжается. То же самое касается и чрезмерно жаркой температуры, при которой телефон будет хуже работать. В инструкции к гаджету указано, что его нельзя подвергать экстремальным температурам, поэтому важно выбирать благоприятные температурные условия.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как ускорить зарядку телефона. Есть два простых способа сделать это, не навредив батарее.