Земляне наконец смогут немного отдохнуть от магнитных бурь: календарь

Метеочувствительные люди на время могут забыть о мигренях, — но счастливый период не будет длиться вечно

В июле 2023 года на Землю обрушилась сразу череда магнитных бурь силой до 6 баллов, однако уже вскоре магнитное поле нашей планеты должно успокоиться и дать передышку.

Как можно судить по прогнозам сервиса Meteoagent, который оперирует данными Центра прогноза космической погоды и Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, уже с 23 июля наступит геомагнитное затишье.

Напомним, что в середине месяца Землю накрыла магнитная буря, — она должна была продлиться всего день, однако затянулась почти на неделю. Но уже 22 июля геомагнитные колебания должны опуститься до уровня в 4 балла (которые уже не считаются магнитной бурей, однако очень метеочувствительные люди иногда могут тоже их чувствовать).

С 23 июля и до 12 августа должно наступить геомагнитное затишье. Согласно последним прогнозам, колебания магнитного поля в этот период не должны превысить отметку в 2 балла. Однако учитывайте, что эти прогнозы пока только предварительные, и все еще может измениться .

Календарь магнитных бурь июль 2023

Как сообщал "Телеграф", ранее ученые смоделировали, когда Солнце может остыть и поглотить Землю.