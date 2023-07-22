Гороскоп Таро на неделю для всех знаков: Рыб ждут перемены, а Тельцов, - счастливый шанс

Рассказываем, что ждет все знаки в ближайшее время

Последняя неделя июля в 2023 году у большинства обещает быть на удивление благоприятной и позитивной, однако у некоторых все же ознаменуется плохим настроением и тратами.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе для всех знаков Зодиака на неделю с 24 по 30 июля 2023 года включительно.

Вот какие карты выпали на эту неделю

Овен — перевернутая Тройка пентаклей

В этом положении карта указывает на халтуру. В силу неопытности и отсутствия особого желания Вы можете в ближайшие дни филонить в разных аспектах, начиная от работы и заканчивая отношениями с другими людьми.

Телец — Восьмерка жезлов

Это карта еще известна как "Скорость", — она символ вдохновения, озарения, творческого успеха. Скоро Вам может подвернуться счастливый шанс, так что постарайтесь успеть схватить удачу за хвост.

Близнецы — Двойка кубков

Эта карта обещает, что скоро у Вас может случиться что-то хорошее на личном фронте, и отношения с кем-то могут выйти на следующий уровень. Также не упустите возможность провести время с близкими, и не игнорируйте их советы.

Рак — Мир

Эта карта обещает триумф и процветание. Она указывает на то, что в ближайшие дни Вы сможете приблизиться к материальному и семейному благополучию. Также это будет хорошее время для поездок.

Лев — Солнце

Эта карта обещает счастье, успех, перерождение. В профессиональной деятельности, личной жизни и творчестве будет все хорошо. Вы можете почувствовать себя обновленным человеком, потому если захочется сменить прическу, имидж или попробовать что-то новое, — не отказывайте себе в этом.

Дева — Суд

Это карта перерождения, единства психики, эмоций и духа, избавления от страхов и помех. В скором времени в вашей жизни может что-то сильно измениться. Не бойтесь и действуйте по велению сердца и совести.

Весы — Рыцарь пентаклей

Карта говорит, что в ближайшее время Вы сможете проявить свою профессиональную хватку. Благодаря трудолюбию и напористости Вы сможете продвинуться на пути к достижению поставленных целей, особенно в рабочих вопросах.

Скорпион — Семерка пентаклей

Еще эта карта называется "Настойчивость", и она указывает на то, что Вы дождались плодов своих трудов, но почему-то не очень ими довольны. Возможно, Вы ожидали большего, а может быть хотели чего-то другого. Карта советует не принимать поспешных решений, замедлиться, уделить время близким, а может быть даже порадовать кого-то приятным сюрпризом.

Стрелец — перевернутый Шут

В этом положении карта говорит о человеке, который ухватился за все сразу, ввиду чего впустую растрачивает ресурсы и не может закончить ничего начатого. В ближайшие дни Вы можете быть склонны к импульсивным и необдуманным поступкам, так что постарайтесь не решать ничего важного и дать себе передохнуть.

Козерог — Пятерка жезлов

Еще одно название этой карты — Владыка борьбы, и она предупреждает, что вскоре Вам придется постоять за себя, побороться. Конфликт может случиться в любой сфере жизни: в семье, на работе, даже с самим собой. Если постараетесь, то докажете свою правоту и обернете ситуацию к лучшему.

Водолей — Тройка жезлов

Это весьма благоприятная карта, которая пророчит успех в делах. Не бойтесь поработать, поскольку Ваши труды скорее всего окупятся, и получится реализовать все задуманное.

Рыбы — Верховная жрица

Скоро у Вас могут случиться перемены, которых Вы не ожидаете, и с высокой вероятностью они будут положительными, — карта советует прислушиваться к своему внутреннему голосу, быть добродетельным и внимательным.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца года по картам Таро.