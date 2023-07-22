Таких сразу семь: каким знакам Зодиака конец июля приготовил приятные сюрпризы

У этих знаков все сложится просто замечательно

Последние дни июля 2023 года обещает быть очень положительным и благоприятным для начинаний, — сразу семи знакам Зодиака он может принести массу возможностей, новые впечатления и перемены к лучшему.

Этими знаками являются Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы и Водолей, говорит гороскоп по картам Таро, составленный на неделю с 24 по 30 июля.

Тельцам выпала Восьмерка жезлов

Эта карта является символом вдохновения, озарения, творческого успеха. Она обещает, что уже очень скоро Вам может подвернуться счастливый шанс, так что постарайтесь успеть схватить удачу за хвост.

Близнецам выпала Двойка кубков

В ближайшую неделю у Вас может случиться что-то хорошее на личном фронте, и отношения с кем-то могут выйти на следующий уровень.

Ракам выпал Мир

Эта карта обещает триумф и процветание. Она указывает на то, что в ближайшие дни Вы сможете приблизиться к материальному и семейному благополучию. Также это будет хорошее время для различных поездок.

Львам выпало Солнце

Эта карта обещает счастье, успех, перерождение. Во всех сферах жизни все будет хорошо. Вы можете почувствовать себя обновленным человеком, так что, если захочется чего-то нового, — не отказывайте себе в этом.

Девам выпал Суд

Это карта перерождения, единства психики, эмоций и духа, избавления от страхов и помех. В скором времени в вашей жизни может что-то сильно измениться. Не бойтесь и действуйте по велению сердца и совести.

Весам выпал Рыцарь пентаклей

В ближайшее время Вы сможете проявить свою профессиональную хватку. Благодаря трудолюбию и напористости, Вы сможете продвинуться на пути к достижению поставленных целей.

Водолеям выпала Тройка жезлов

Это весьма благоприятная карта, которая пророчит успех в делах. Не бойтесь поработать, поскольку Ваши труды скорее всего окупятся, и получится реализовать все задуманное.

Напомним, ранее "Телеграф" также составлял гороскоп Таро, что ждет все знаки Зодиака в финансовом плане до конца года.