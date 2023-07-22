Как избавиться от сорняков с помощью газеты: удивительный трюк

С сорняками можно эффективно бороться подручными средствами

Поддержание сада в идеальном состоянии требует уничтожения сорняков, которые могут быстро повредить ваши растения и другие культуры. К счастью, существует способ избавиться от них без химикатов и гербицидов, и это проще, чем вы думаете.

Есть очень простой и недорогой способ, как эффективно бороться с сорняками. Оказывается, газеты — это эффективный способ сделать сад красивее и избавиться от ненужной растительности, пишет santeplus.

Как избавиться от сорняков с помощью газеты

Этот материал идеально подходит для мульчирования. Просто разложите его на земле между растениями, укладывая в три-четыре слоя. Не рекомендуется наносить слишком толстый слой, иначе вся влага останется в почве, вызывая загнивание корней. Газеты также следует смочить небольшим количеством воды, желательно из бутылки с распылителем.

Таким простым и недорогим способом можно создать защитный слой, выполняющий одновременно несколько функций. Газета предотвращает рост нежелательных сорняков между растениями, потому что это значительно ограничивает их доступ к солнечному свету. Она также удерживает воду и замедляет ее испарение. Поэтому это идеальное решение при повышении температуры!

Ранее "Телеграф" рассказывал, что один из злостных сорняков, с которыми сталкиваются дачники, это мокрица. Однако эффективные способы помогут избавиться от этого нежелательного растения.