Этих знаков Зодиака ждут головокружительные перемены до конца месяца

Для этой четверки знаков пришло время положительных перемен

Июль в 2023 году был непростым, однако конец месяца обещает быть весьма положительным, а четырем знакам Зодиака еще и принесет перемены.

Этими знаками являются Близнецы, Лев, Дева и Рыбы, утверждает гороскоп Таро, составленный на последнюю неделю июля.

Близнецам выпала Двойка кубков

Эта карта является символом гармонии, любви духовной и эмоциональной. Она говорит, что в ближайшую неделю на личном фронте у Вас могут случиться положительные перемены, и отношения с кем-то могут выйти на новый уровень.

Львам выпало Солнце

Как Солнце восходит после ночи, так и Вы можете почувствовать себя обновленным человеком, будто бы перерожденным, однако в хорошем плане. Карта обещает, что во всех сферах жизни у Вас на неделе все будет хорошо. Вы можете захотеть попробовать что-то новое, — не отказывайте себе в этом.

Девам выпал Страшный Суд

Это карта перерождения, единства психики, эмоций и духа, избавления от страхов и помех. Она указывает на то, что скоро в Вашу жизнь могут ворваться большие перемены, — не бойтесь и слушайте свое сердце.

Рыбам выпала Верховная жрица

Скоро у Вас могут случиться перемены, которых Вы не ожидаете, и с высокой вероятностью они будут положительными, — карта советует прислушиваться к своему внутреннему голосу, быть добродетельным и внимательным.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в финансовом плане на следующей неделе по картам Таро.