Запасетесь чесноком на год: какая самодельная подкормка увеличит урожай вдвое

Не обделяйте чеснок подкормкой, и урожайность тут же вырастет

Даже такая неприхотливая в уходе дачная культура, как чеснок, нуждается в удобрениях. Внесение полезных веществ положительно скажется на плодоношении, к тому же подкормку легко сделать своими руками.

Опытные огородники рекомендуют удобрять чеснок особым раствором, чтобы получить вдвое больше овощей. Об этом рассказывает материале Greenpost.

Не спешите закупаться магазинными средствами, ведь поддержать рост чеснока на вашем участке можно с помощью подручных альтернатив, хорошо знакомых владельцам соток. Ключевые ингредиенты, которые обеспечат чеснок необходимыми элементами, часто используются в составе самодельных удобрений для огорода.

Чем удобрять чеснок

Как приготовить подкормку для чеснока? Вам нужны зола, обычный уксус и вода. Используйте золу в пропорции 1 л на 10 литров воды, а также добавьте 50 мл уксуса. Полученной жидкостью щедро поливайте грядки с чесноком.

Кроме того, не забывайте удалять стрелки у чеснока и разрыхлять почву на участке с этой культурой. Эти простые манипуляции благоприятно повлияют на развитие растения, поспособствовав урожайности.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие растения следует высаживать на грядку после лука и чеснока. Заняться посевом можно уже летом. А еще мы писали, что нельзя делать с чесноком после выкапывания, иначе останетесь без урожая.