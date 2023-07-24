Таких всего три: этим знакам Зодиака повезет с деньгами и работой до конца месяца

Этим знакам будет очень легко добиться своих целей в ближайшую неделю

Денежные проблемы являются неизменным спутником для многих, однако трем знакам Зодиака в конце июля будет легче, чем другим, добиваться успехов на работе и в финансах.

Этими знаками являются Рак, Стрелец и Козерог, говорит финансовый гороскоп Таро, составленный на неделю с 24 по 30 июля 2023 года.

Ракам выпала перевернутая Пятерка кубков

Обычно это негативная карта, однако перевернутой она наоборот пророчит хорошее. Скоро Вы можете обрести утерянное, — получить новую работу, возобновить деловые контакты, начать дело заново.

Стрельцам выпала Восьмерка пентаклей

В ближайшее время Вы будете полны карьерных амбиций, будете охотно учиться и работать над карьерными достижениями, благодаря чему сможете повысить свой уровень компетенции как специалиста и соответственно улучшить свое финансовое положение.

Козерогам выпало Колесо фортуны

Вам скоро внезапно может подвернуться благоприятная возможность, случиться успех, улучшиться ситуация с финансами, что со стороны будет казаться чистым везением. Также карта может пророчить переезд.

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, какие знаки Зодиака могут разориться до конца года по картам Таро.