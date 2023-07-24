Как поливать помидоры, чтобы они не трескались: "сухой" метод

Вы делаете это неправильно

Выращивание помидоров на огороде не представляет особых сложностей. Главное – следить за подкармливанием растений и бороться с вредителями, чтобы обеспечить хороший и здоровый урожай. Тем не менее все усилия могут оказаться безрезультатными, если неправильно организовать полив помидоров.

Дачники с опытом предпочитают использовать метод "сухого полива", пишет ukr.media. Этот способ считается значительно более эффективным, чем обычный полив. Более того, благодаря такому поливу помидоры практически не подвержены заболеваниям, и их плоды не трескаются.

Секретный метод "сухого" полива томатов

Используя грабли, создаем небольшие канавки между рядами помидоров и закрываем их пленкой. Пленка будет задерживать влагу в почве и предотвратит ее испарение. Затем пропустите шланг под пленку и хорошо полейте почву. Повторите эту процедуру для всей грядки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какое полезное удобрение для помидоров можно приготовить из четырех копеечных ингредиентов. Это средство отлично подойдет и для других растений.