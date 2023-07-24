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Муравьи забудут к вам дорогу: рецепт простого раствора, который избавит от насекомых

Автор
Светлана Шкурупий Светлана Шкурупий
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Как избавиться от муравьев на огороде
Как избавиться от муравьев на огороде. Фото Pixabay

Муравьи способны повредить корневую систему растений

Свой огород, если хотите, чтобы там выросли крупные и целые плоды, следует защищать от различных вредителей. Одними из них являются муравьи, потому что они способны повредить корневую систему растений, а еще принести тлю на молодые листья.

На YouTube-канал "Советы биолога" поделились лайфхаком, который способен в кратчайшие сроки избавить ваш огород и дачный участок в целом от незваных гостей.

Как избавиться от муравьев на огороде

Чтобы решить проблему необязательно использовать "химию", можно приготовить средство, которое защитит ваш урожай и в домашних условиях. Для этого возьмите картофель, разрежьте пополам, положите в блендер, добавив сухую гвоздику и немного воды.

Как избавиться от муравьев на огороде

Все ингредиенты тщательно взбейте блендером. Полученный раствор процедите через сито, добавьте туда еще литр воды и несколько лавровых листьев.

Потом опрысните места, где скапливается больше всего насекомых. Эффект вас точно удивит, ведь вредители забудут дорогу к вашему огороду и позволят собрат богатый урожай.

"Телеграф" писал ранее, чем обработать растения и дорожки, чтобы прогнать слизней с теплицы. Эксперты подсказали несколько простых лайфхаков.

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#Муравьи #Огород #Лайфхак