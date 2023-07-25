Их ждут финансовые потери вплоть до банкротства: каким знакам Зодиака стоит ждать проблем с деньгами

Этим знакам может очень не повезти с работой и вложениями

Конец июля в 2023 году может ознаменоваться финансовыми потерями, провальными проектами и конфликтами на работе сразу для четырех знаков Зодиака.

Ими являются Телец, Лев, Весы и Скорпион, говорит финансовый гороскоп Таро, составленный на неделю с 24 по 30 июля включительно.

Тельцам выпала перевернутая Умеренность

В этом положении карта указывает, что Ваше внутреннее равновесие вышло из-под контроля, из-за чего Вы не сможете плодотворно работать в команде, будете склонны к непродуманным поступкам и лишним тратам.

Львам выпал Отшельник

Отшельник выше мирских благ (среди которых и деньги), и предупреждает, что Вас может ждать простая аскетическую жизнь, финансовые ограничения, понижение доходов и аннулирование деловых договоренностей.

Весам выпал перевернутый Туз пентаклей

Лучше воздержитесь пока от дел, связанных с деньгами и бизнесом, — высокий риск их потерять или потратить во зло.

Скорпионам выпал перевернутый Суд

Вас на следующей неделе могут ждать серьезные финансовые потери вплоть до банкротства, также может случиться вынужденная смена места жительства. Возможны конфликты, выход ситуации из-под контроля, отсрочки.

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в денежном плане до конца года по картам Таро.