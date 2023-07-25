Фарион в главной роли, а Поплавский ее отец: сеть заполнили мемы и приколы о фильме "Барби"

Куда же без украинской версии "Барби"

Практически неделя, как украинские кинотеатры заполонили зрители в ожидании просмотра одной из самых ожидаемых картин 2023 года - фильма "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. В сети даже создали украинскую версию знаменитой куклы.

И конечно же не обошлась премьера картины без мемов и приколов, которые моментально заполнили соцсети. Посмотрев фильм, многие украинцы решили пофантазировать на тему, как бы герои картины выглядели, если бы фильм снимали в Украине.

Ну и конечно же нынешние реалии влияют и на создание приколов на любую тематику. Поэтому среди шуток про Барби можно увидеть и военных, а также Кирилла Буданова и Виталия Кима.

"Телеграф" собрал самые смешные картинки и приколы про фильм "Барби", которые только нашел на просторах сети. Смотрите мемчики и поднимайте себе настроение.

Напомним, что Марго Робби и фильм Барби спровоцировали тренд — люди олицетворяют образ куклы и на себе. Так дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин также примеряла некоторые элементы одежды. А до этого Марго Робби показала свою идеальную фигуру в коротком платье на пресс-конференции фильма. Она дополнила свой образ розовыми туфлями и макияжем в тон.