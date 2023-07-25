Не давайте пустовать земле: девять растений, которые нужно высадить в августе

Дачники могут засеять огород зеленью прямо сейчас, чтобы получать витамины до начала холодов

В августе огородники начинают первые сборы урожая, однако и сезон посева не прекращается. Последний месяц лета – удачное время для посадки неприхотливых в уходе растений.

Дачникам стоит обратить внимание на девять вариантов зелени и трав, которые можно высаживать на участке уже сейчас. Об этом рассказывает Ukr.media.

Что можно сажать на огороде в августе

Укроп – вкусная и полезная зелень, которая быстро растет. Уже спустя нескольких недель после посева соберете роскошный урожай.

Петрушка – еще одно однолетнее растение, простое в уходе. Такая трава может расти вплоть до холодов, поскольку является морозоустойчивой.

Шпинат – не менее богатое витаминами растение, которое отлично переносит холод. Первыми листочками дачники могут насладиться уже спустя 4-6 недель после посадки.

Рукола – любимый многими ингредиент в салатах. Эта трава растет быстро и выдерживает жару. Как только листья культуры вырастут до 10-15 см, можно начинать сбор урожая.

Кинза – растение, которое отлично перенесет жаркий август в нашей стране. Не забывайте поливать эту траву, чтобы она радовала урожаем и стала вкусным ингредиентом ваших блюд.

Лук на зелень – идеальный вариант для засева огорода в конце лета. Требуется 3-4 недели, чтобы сформировалась зелень высотой 15-20 см.

Редька – острая черная или белая – выбор за дачниками. Растение порадует урожаем за короткий период времени, поэтому смело высаживайте эту культуру на вашем участке в августе.

Бораго, также известная как огуречная трава, используется в салатах и для декора блюд. Этому растению необходимо тепло и побольше влаги. Сейте траву на расстоянии 20-25 см, регулярно удаляйте стрелки.

Листовой салат – растение, которое вы получите уже спустя нескольких недель после посева в августе. Лучше всего высаживать кресс-салат, ампельный и другие поздние сорта.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что сажать на огороде на месте лука и чеснока. Опытные дачники не оставляют грядки пустовать.