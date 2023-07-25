"Инфицированы пропагандой": Валерий Харчишин рассказал, как его родственники из рф реагируют на войну в Украине (видео)

Артист шокирован позицией своих родственников

Фронтмен украинской группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин, который призывал украинцев не делить россиян на "плохих" и "хороших", высказался о своих родственниках, которые при СССР переехали жить в мурманск и сейчас находятся на территории страны-агрессора. Оказалось, что артист перестал с ними поддерживать связь из-за того, что они попросту "инфицированы пропагандой".

Об этом рок-музыкант рассказал в интервью на YouTube-канале "Разговор", признавшись, что всячески пытался открыть своим родственникам-украинцам глаза на правду, но его действия были безуспешными.

Валерий Харчишин отметил, что шокирован тем, как повлияла на них российская пропаганда, ведь они утверждают, что по украинскому телевидению рассказывают только фейки.

Артист заблокировал родственников, хотя сначала пытался показать, какой террор россияне устроили на территории нашей страны, в частности своему племяннику, но тот ему не поверил.

"Они потеряны и поражены, инфицированы пропагандой. Что бы я ни говорил, не показывал, племянник не верил… Я ему сказал: "Идите вы нах*й, моск*ли. Родственников у меня больше нет. Нет ни одного "хорошего" россиянина. Мы вас будем убивать", — отметил Харчишин.

Валерий Харчишин рассказал о родственниках-украинцах из рф

Также он посоветовал родственникам держаться подальше от военкоматов, если они не хотят случайно встретиться на передовой с его сыном, который защищает Украину от оккупантов.

Артист признался, что позиция родственников, родившихся в Украине и дома разговаривающих на родном языке, попросту не укладывается у него в голове.

"Телеграф" писал ранее, в мае 2022 года Валерий Харчишин заявил о разводе со своей женой Юлией. Пара была вместе 13 лет.